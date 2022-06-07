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Тела погибших из "Азовстали" возвращают домой. В Минобороны назвали цифру

Новина українською →
Украина, Вторник 07 июня 2022 23:17
Тела погибших из "Азовстали" возвращают домой. В Минобороны назвали цифру Фото: тела погибших из "Азовстали" возвращают домой (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Продолжается процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя. Из "Азовстали" уже привезли тела 210 воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МО Украины.

"На сегодня уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них - героические защитники "Азовстали", - говорится в сообщении украинской разведки.

В Миноброны убеждают, что работают над тем, чтобы вернуть всех погибших домой.

Сколько еще тел защитников Мариуполя остается на подконтрольной оккупантам территории в ведомстве не сообщают.

Напомним, днем ранее стало известно о возвращении из "Азовстали" 160 тел защитников Мариуполя.

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