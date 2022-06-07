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Тіла загиблих з "Азовсталі" повертають додому. В Міноборони назвали цифру

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Україна, Вівторок 07 червня 2022 23:17
Тіла загиблих з "Азовсталі" повертають додому. В Міноборони назвали цифру Фото: тіла загиблих з "Азовсталі" повертають додому (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Триває процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя. З "Азовсталі" уже привезли тіла 210 воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МО України.

"На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість з них - героїчні оборонці "Азовсталі", - йдеться в повідомленні української розвідки.

В Міноброни переконують, що працюють над тим, аби повернути всіх загиблих додому.

Скільки ще тіл захисників Маріуполя залишається на підконтрольній окупантам території у відомстві не повідомляють.

Нагадаємо, днем раніше стало відомо про повернення з "Азовсталі" 160 тіл захисників Маріуполя.

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