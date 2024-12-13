У Тель-Авіві невідомі здійснили провокацію проти Українського культурного центру

"Залишається лише здогадуватись, що цією витівкою намагались досягти антисемітські та українофобські провокатори. Кремль, втрачаючи свій вплив в регіоні намагається у будь-який спосіб чинити деструктивізм", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що провокатори скористалися нічним часом, щоб влаштувати напад на український осередок культури у Тель-Авіві.

В українському дипломатичному представництві додали, що наразі ведеться розслідування. Співробітники Посольства сподіваються, що місцеві органи правопорядку знайдуть вандалів та застосують відповідні заходи проти порушників.

"Україна підтримувала та підтримує право Ізраїлю на самозахист та оборону власного населення та територій і російським провокаторам не вдасться посіяти розбрат у дружні відносини між українським та ізраїльським народами", - наголосили у Посольстві.

Фото: провокація на будівлі Українського культурного центру в Тель-Авіві (facebook.com UkraineInIsrael)

Відносини України та Ізраїля

Дипломатичні відносини між країнами завжди були позитивними. Після початку російського вторгнення в Україну у 2022 році Ізраїль підтримав Україну у її боротьбі проти російських окупантів.

Перш за все треба зазначити, що Ізраїль зайняв позицію, яка відрізняється від більшості світових демократій. З одного боку, він засуджує агресію та підтримує боротьбу українського народу, а з іншого - не був готовий вийти за межі гуманітарної допомоги.

Після військової ескалації в Ізраїлі у 2023 році Україна була однією з перших країн, яка офіційно підтримала ізраїльське населення у боротьбі проти терористів.

Подробиці про відносини України та Ізраїля - у матеріалі РБК-Україна.