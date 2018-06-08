В Тель-Авиве прошел масштабный гей-парад: как это было (фото, видео)

В этом году прайд-неделя проходит под лозунгом "Создавая историю". И поводов у ЛГБТ-сообщества Тель-Авива более, чем достаточно: 10 лет основания гей-центра в Тель-Авиве, 20 лет гей-парада и 70-летие независимости Израиля

Юбилейный гей-прайд-парад в Тель-Авиве прошел в пятницу, 8 июня. Организаторы мероприятия отметили, что это уже 20-й по счету "парад гордости", который также собрал рекордное количество участников.

STYLER решил узнать, как прошел ЛГБТ-праздник в колыбели традиций - Израиле. Гости Тель-Авива и непосредственные участники гей-парада спешили поделиться яркими фото в соцсетях.

Гей-парад в Тель-Авиве прошел уже 20 раз (фото: instagram.com/lars_glaser)

Гей-парад или прайд-парад – это яркое шествие, которое призвано обратить внимание на гражданские права представителей ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры). Мероприятие направлено показать свободу их самовыражения. При этом в странах, где разрешены однополые браки, а к сексуальным меньшинствам относятся толерантно (США, ряд стран Европы), гей-парад приобрел, скорее, окрас "достопримечательности" для привлечения потока туристов.

Однако изначально прайд-парады носили исключительно "акционный" характер. Представители ЛГБТ должны были не бояться заявить в принципе о своем существовании и правах.

Фото: instagram.com/j2ck

Интересно, что Тель-Авив – один из наиболее открытых городов по отношению к представителям сексуальных меньшинств. Здесь уже больше двух десятков лет приветствуют различные мероприятия в рамках гей-прайда. При этом в Израиле официально еще до сих пор не разрешена регистрация однополых браков. Хотя государство признает однополые браки, которые были заключены в других странах.

На гей-прайд в Тель-Авиве приходят и "традиционные пары", чтобы поддержать права сексуальных меньшинств (фото: instagram.com/jkogan93)

Гей-прайд-парад 2018 собрал рекордное количество участников - более 250 тыс. (фото: instagram.com/rmor82)

Фото: instagram.com/kotori.aerialist

Тель-Авивский гей-прайд знаменует собой основную часть прайд-недели, в рамках которой запланированы различные лекции, выставки, кинопоказы и т.д.

В этом году торжественное шествие стартовало в 12:00 и прошло на бульваре Бен Цион и до парка Чарльза Клор. Традиционно, гей-парад в Тель-Авиве завершился на широкой набережной города.

Гей-парад в Тель-Авиве превратился в веселое и яркое туристическое мероприятие (фото: instagram.com/travelbonny)

Фото: instagram.com/michellehtunkay

Фото: instagram.com/dekel243

Организаторы парада подчеркивают, что в этом году юбилейный гей-парад стал рекордным по количеству участников – более 250 000 человек.

Отметим, что в 2018 году гей-центр в Тель-Авиве отметил свое 10-летие. При этом перый гей-парад состоялся 25 лет назад. Сама же "неделя гордости" стартовала в этом году 3 июня.

Участники гей-прайд-парада получили в этом году настоящий музыкальный подарок. Так, для всех участников марша было запланировано выступление победительницы Евровидения 2018 Нетты Барзилай.

Фото: instagram.com/rd_leyva

Гей-прайд-парад сегодня - это веселое мероприятие для всей семьи (фото: instagram.com/jeddym)

Фото: instagram.com/michabkk

Кстати, в израильских СМИ отмечают, что по последним данным средний возраст жителей этой страны, когда они отчетливо определяются со своей сексуальной ориентацией, составляет 16,5 лет. При этом еще 10 лет назад этот возраст составлял 22,5 года.

Гей-прайд в Тель-Авиве: праздник свободы (видео: STYLER.rbc.ua)