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В Тель-Авиве аэропорт возобновил работу после ракетных обстрелов

Автор: Даша Харченко

Международный аэропорт им. Бен-Гуриона рядом с Тель-Авивом возобновил свою работу. Она была остановлена из-за ракетной атаки из сектора Газа.

Об этом сообщает Times of Israel.

Аэропорт был закрыт на протяжении часа. Из-за этого в Тель-Авиве не смог приземлиться украинский пассажирский самолет Boeing-737. Он ушел на посадку на Кипр.

Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.

После обстрела стало известно о погибших и пострадавших. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ракетный обстрел. Он заявил, что ХАМАС "заплатит высокую цену" за удары по Израилю.

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