Техрегламент якості газу має враховувати особливості газовидобутку в Україні, - АГКУ

Запровадження технічного регламенту природного газу в нинішній редакції може завдати суттєвої шкоди газовидобувній галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка.
Експерт пояснив, що видобуток і постачання природного газу - це безперервний процес, у якому неможливо "відкликати партію продукції" чи зупинити процес без наслідків. Будь-яке припинення через жорстке регулювання може знищити раніше вкладені інвестиції та поставити під загрозу безпеку об’єктів газовидобутку.
"Такі дії можуть звести нанівець всю попередню роботу і вкладені інвестиції й призвести до надзвичайної ситуації. А саме це слід найперше брати до уваги", - підкреслив він.
Окрему увагу Петренко звернув на хімічний склад українського газу: через виснаженість родовищ він часто містить підвищений рівень CO₂, а систематичні атаки росії на інфраструктуру лише погіршили якість ресурсу.
На цьому тлі, за словами Петренка, важливо не приймати технічні документи у відриві від української реальності, а забезпечити стратегічну співпрацю між державою, бізнесом, Оператором ГТС і регулятором.
"Потрібно створити не ізольований підхід, як "одноразову шпаргалку", а як частину загальної стратегії, синхронізованої з європейською логікою, яка дозволить забезпечити баланс інтересів всіх учасників ринку", - заявив він.
Петренко також нагадав, що ринок ЄС адаптується до нових умов і Україна має робити так само - з урахуванням власних національних інтересів.
"Важливо демонструвати гнучкість, дивитися, що впроваджує Європа й слідувати тренду, але водночас не поступатися національним інтересам", - підсумував експерт.
Нагадаємо, зараз на розгляді перебуває проєкт Технічного регламенту природного газу, який передбачає заборону на подачу в ГТС некондиційного газу, а також введення санкцій щодо компаній, що порушують зазначені технічні вимоги.
Зокрема, мова йде про жорсткі стандарти до фізико-хімічних характеристик природного газу, що викликає занепокоєння серед учасників ринку.
За словами експертів, цей документ не враховує реалій воєнного часу, зокрема впливу обстрілів інфраструктури, що обслуговує видобуток газу в Україні.
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