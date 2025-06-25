Техогляд транспорту по-новому? Що зміниться з 1 липня і кого штрафуватимуть

З 1 липня 2025 року в Україні набудуть чинності нові вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.
Про нові вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів в Україні розповів заступник начальника ГСЦ МВС Павло Сорока (в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини").
За його словами, ці зміни покликані наблизити українське законодавство до стандартів Європейського Союзу.
Головне нововведення - запровадження повної фото- та відеофіксації процесу технічного контролю.
При цьому кожен пункт технічного контролю повинен бути обладнаний щонайменше двома камерами - які фіксуватимуть увесь процес проведення огляду.
"Якщо дві камери не охоплюють всю процедуру, суб'єкт господарювання повинен встановити додаткові", - зауважили у ГСЦ МВС.
Крім того, чітко регламентовані вимоги до якості відео та фотографій (зокрема, транспортний засіб на фото повинен займати не менше 70% площі зображення).
"Головна мета - покращити контроль і знизити так званий номінальний, фіктивний обов'язковий технічний контроль. Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру", - пояснив Сорока.
Він повідомив також, що:
"Ці пункти техконтролю вже оснащені необхідними камерами й працюють у тестовому режимі - надсилають відеофайли до регіональних сервісних центрів МВС, аби узгодити, чи відповідає зйомка вимогам і чи дійсно відображає весь процес технічного контролю", - поділився експерт.
У ГСЦ МВС розповіли, що перелік категорій транспорту, для яких обов'язковий технічний контроль залишається актуальним - не змінився. Його повинні проходити:
"При цьому легкові авто, що належать фізичним особам і не використовуються з метою отримання прибутку, техогляд проходити не зобов'язані", - нагадали українцям.
Насамкінець українцям пояснили, що контроль за дотриманням нових вимог до проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів здійснюватимуть сервісні центри МВС.
Якщо ж під час моніторингу буде виявлено порушення (наприклад, відсутність частини відеозапису або невідповідність автомобіля техвимогам), протокол техконтролю анулюється.
"Про це повідомляють власнику автомобіля", - уточнили у ГСЦ МВС.
Наголошується, що у разі експлуатації авто без чинного техогляду, патрульна поліція має право оштрафувати водія - штраф становить 340 гривень.
Передбачена також адміністративна відповідальність для суб'єкта господарювання, який проводив техогляд із порушеннями - штраф у розмірі близько 1400 гривень.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кількість онлайн-записів громадян до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ (МВС) було збільшено.
Крім того, потрапити до сервісних центрів МВС українцям стало зручніше після зміни послідовності дій під час використання системи Е-запис.
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