Технологию "направленной энергии" против США могло применять ГРУ РФ, - Politico

США подозревают, что за атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ. Однако не обладают доказательствами этих обвинений.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники .

Американское разведсообщество пока не пришло к окончательному выводу о причине инцидентов с ухудшением здоровья американских разведчиков, однако, по словам собеседников газеты, расследование предполагаемых атак было активизировано. По их данным, в ходе расследования изучается роль ГРУ.

В конце апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США расследуют два произошедших на территории страны инцидента, которые схожи со случаями атак с использованием технологии "направленной энергии" против американских сотрудников за границей.

Одна из подобных атак на территории США, предположительно, произошла в ноябре 2020 года рядом с Белым домом. Другой случай произошел в 2019 году - тогда сотрудница Белого дома рассказывала, что подверглась подобной атаке, когда гуляла с собакой в одном из районов штата Вирджиния.