Технологічна гонка. В ОП проаналізували використання Росією нових дронів

Як відзначив Єрмак, використання ворогом під час нальотів на Україну нових дронів, говорить про декілька речей. По-перше, кустарна збірка БпЛА свідчить про здешевлення технологій виробництва у війні й складність для ворожого військово-промислового комплексу (ВПК) виходити на масовість збірки інших зразків через санкції та обмеження.

Ворог залежний від своїх партнерів, у зв'язку з чим, якщо більше "прикрутити", режим не буде здатний продовжувати інтенсивний терор.

По-друге, технології війни не стоять на місці.

"Це гонка і ми не стоїмо на місці. Також це призводить до застарівання окремих зразків озброєнь, що стають менш ефективними проти нових типів зброї та принципів ведення війни. Відповідно, демократичний світ не має права програти технологічну гонку автократіям", - додав голова ОП.

Єрмак відзначив, що демократичним країнам важливо не лише працювати в напрямку обмежень, але й розвивати власне озброєння та нарощувати темпи виробництва.

"Мова не тільки про Україну, але і дії автократичних сил на Близькому Сході з використанням проксі. Україна ж зацікавлена у виробництві зброї для того, щоб захищати себе і принципи демократії", - відзначив він.

Росія почала використовувати нові типи безпілотників

Як повідомило агентство Reuters, за останні кілька тижнів противник здійснив п'ять атак на Україну, використовуючи два нових види безпілотних літальних апаратів. Ці дрони виготовлені з пінопласту та фанери. Один з них оснащений камерою і SIM-карткою українського мобільного оператора для передачі зображень російським військовим.

Пізніше в ЗМІ розповіли детальніше про дрон "Гербера", який росіяни називають "молодшою сестрою" Shahed.