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Технологическая компания HPE официально прекратила работу в России и Беларуси

Фото: HPE официально прекратила работу в России и Беларуси (freepik)
Автор: Евгений Прокопенко

Одна из ведущих технокомпаний - Hewlett Packard Enterprise официально объявила о приостановке деятельности в Беларуси и России. Компания приостановила работу в двух странах в конце февраля после нападения России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение HPE.

"После приостановки поставок и продаж в России и Беларуси в конце февраля компания HPE внимательно следила за ситуацией. Для нас больше нецелесообразно продолжать деятельность в России и Беларуси, и мы продолжаем планомерно сворачивать наш оставшийся бизнес в этих странах. Мы стремимся прозрачного общения с пострадавшими членами нашей команды, клиентами и партнерами, поскольку мы обращаем деловые операции в двух странах", - говорится в сообщении.

Напомним, компания SKF-крупнейший в мире производитель подшипников родом из Швеции, объявил о полном выходе из России, где она имеет завод.

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