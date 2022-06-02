Технологічна компанія HPE офіційно припинила роботу в Росії та Білорусі

Одна з провідних технокомпаній - Hewlett Packard Enterprise офіційно оголосила про припинення діяльності в Білорусі та Росії. Компанія призупинила роботу у двох країнах наприкінці лютого після нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіціне повідомлення HPE .

"Після призупинення постачання та продажу в Росії та Білорусі наприкінці лютого компанія HPE уважно стежила за ситуацією. Для нас більше недоцільно продовжувати діяльність у Росії та Білорусі, і ми продовжуємо планомірно згортати наш бізнес, що залишився, в цих країнах. Ми прагнемо прозорого спілкування з постраждалими членами нашої команди, клієнтами та партнерами, оскільки ми звертаємо ділові операції у двох країнах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, компанія SKF, найбільший у світі виробник підшипників родом зі Швеції, оголосив про повний вихід з Росії, де вона має завод.

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