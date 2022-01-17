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Технику на строительство моста в Кременчуге доставили с помощью ледокола

Автор: Наталия Гурковская

В Кременчуг прибыл очередной транш техники из Турции для строительства нового моста через Днепр, который возводится в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Полтавской области.

"На этот раз баржи вместе с буксиром-ледоколом доставили необходимые механизмы, которые будут задействованы непосредственно в акватории реки для устройства фундаментов при возведении пилонов, в частности - перевозки бетоносмесителей с берега к месту устройства труб. Бетонный завод уже смонтирован на 100% и успешно прошел тестовые запуски", - говорится в сообщении.

На стройплощадке подрядчик уже устроил 24 стальные трубы. Все они проходят три этапа углубления с помощью различных механизмов: виброуглубителя, дизель-молота и буровой установки Wirth.

Новый мост через Днепр в Кременчуге будет вантовым. Его строит турецкая компания.

Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже сделали более 14 тыс. километров дорог и более 600 мостов.

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Большая стройка