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Техніку на будівництво мосту у Кременчуці доставили за допомогою льодоколу

Автор: Наталія Гурковська

До Кременчука прибув черговий транш техніки з Туреччини для будівництва нового мосту через Дніпро, який зводиться у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Полтавській області.

"Цього разу баржі разом з буксиром-льодоколом доставили необхідні механізми, які будуть задіяні безпосередньо в акваторії річки для влаштування фундаментів під час зведення пілонів, зокрема - перевезення бетонозмішувачів з берега до місця влаштування труб. Бетонний завод вже змонтований на 100% та успішно пройшов тестові запуски", - йдеться у повідомленні.

На будмайданчику підрядник вже влаштував 24 сталевих труби. Усі вони проходять три етапи заглиблення за допомогою різних механізмів: віброзаглиблювача, дизель-молота та бурової установки Wirth.

Новий міст через Дніпро у Кременчуці буде вантовим. Його будує турецька компанія.

Нагадаємо, що в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже зробили понад 14 тис. кілометрів доріг та більше 600 мостів.

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Велике будівництво