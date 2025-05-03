З технікою і феєрверком: Трамп проведе видовищний військовий парад у свій день народження
Президент США Дональд Трамп проведе 14 червня військовий парад на честь 250-річчя американської армії, що також буде його 79-м днем народження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і CNN.
"В ознаменування 250-річчя армії США 14 червня президент Трамп вшанує пам'ять американських ветеранів, діючих військовослужбовців і військову історію військовим парадом", - написала в соцмережі Х заступниця спікера Білого дому Анна Келлі.
У заяві армії США сказано, що захід включатиме "видовищний феєрверк, парад і одноденний фестиваль на Національній алеї". За даними Пентагону, у параді, як очікується, візьмуть участь близько 6600 солдатів, а також 150 військових транспортних засобів і 50 літаків.
"На фестивалі будуть представлені демонстрації армійського обладнання, військові показові виступи, музичні виступи та змагання з фітнесу. З огляду на знаменну віху в 250 років, армія вивчає варіанти зробити святкування ще масштабнішим, з більшою кількістю демонстраційних можливостей, додатковими показами обладнання та більшою взаємодією з суспільством", - йдеться в заяві.
Bloomberg пише, що Трамп із нетерпінням чекав можливості провести військовий парад ще відтоді, як під час першого президентського терміну відвідав парад на честь Дня взяття Бастилії у Франції. Однак міська влада у Вашингтоні попередила, що важка військова техніка може пошкодити міські вулиці, а ціна в десятки млн доларів - стала політичною відповідальністю.
ЗМІ також зазначили, що останній великий військовий парад у Вашингтоні був 1991 року на честь закінчення війни в Перській затоці.
День перемоги у США
Нагадаємо, вчора Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки зробили набагато більше, ніж інші країни для перемоги у Другій світовій війні. Крім того, він призначив Дні перемог у країні.
"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День Перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, в досягненні переможного результату у Другій світовій війні. Я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада - на День Перемоги у Першій світовій війні", - написав він у соцмережах.
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