Техніка Apple може подорожчати? NYT оцінив вплив нових мит Трампа

"Пропоновані мита загрожують посилити тиск на бізнес Apple. Компанія вже має справу з 20% митами на продукцію, імпортовану з Китаю, де Apple виробляє близько 90% iPhone, що продаються по всьому світу", - пише видання.

Річ у тім, що коли у 2018 році Трамп уперше ввів мита на товари з Китаю, Apple почала переносити виробництво iPad і AirPods до В'єтнаму, а iPhone - до Індії.

Два варіанти для Apple

Як уточнюють журналісти, представник Apple відмовився від коментарів. У той же час, автори статті не виключають, щовитрати на мита, "можуть поставити бізнес Apple у глухий кут".

"iPhone, iPad і Apple Watch, які продає компанія, приносять три чверті її майже 400 млрд доларів річного доходу. Оскільки Трамп заявив, що не дозволить звільнити продукти від мит, Apple доведеться або платити ці мита, що знизить її прибуток, або побічно перекладати ці додаткові витрати на клієнтів, підвищуючи ціни", - вважає видання.

Крім того, в матеріалі наводиться така статистика. За даними Morgan Stanley, мита на iPhone та інші пристрої, імпортовані з Китаю, збільшать річні витрати Apple на 8,5 млрд доларів без будь-яких послаблень з боку адміністрації Трампа.

"Це скоротить прибуток компанії наступного року на 0,52 доларів за акцію, або близько 7,85 млрд доларів. Це складе приблизно 7% від прибутку наступного року", - пише The New York Times.

Падіння акцій Apple

Акції Apple впали на 5,7% на вторинному ринку після висловлювань Трампа.

"Apple візьме ці нові тарифні цифри і вставить їх у створені ними моделі, і впродовж кількох годин дізнається, наскільки великою є їхня проблема", - сказала Анна-Катріна Шедлецкі, засновниця Instrumental, яка раніше працювала в Apple.

Проблеми можуть виникнути не тільки у Apple

Більшість інших технологічних компаній також, імовірно, відчують вплив - прямий або непрямий.

"Google і Microsoft, наприклад, не так сильно залежать від міжнародних постачальників, але у них є помітний бізнес споживчої електроніки", - зазначає NYT.

І тарифи можуть збільшити вартість будівництва величезних нових центрів обробки даних, які компанії планують побудувати для створення нової технології штучного інтелекту.