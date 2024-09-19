Технічний склад МУР мобілізували перед концертом в Ужгороді: що говорять у ТЦК
Творчий проєкт МУР повідомив, що перед концертом в Ужгороді весь технічний персонал команди забрали представники територіального центру комплектування (ТЦК).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сторінку колективу в Instagram.
МУР розповідають, що ТЦК забрали членів їхнього колективу перед виступом в Ужгороді 18 вересня. Команда у сторіз розповіла, що через відсутність техніків акторам довелося самостійно збирати декорації, а організатор туру взяв на себе управління світловим обладнанням. Незважаючи на труднощі, вистава все ж відбулася, хоча й із затримкою на дві години.
Заява колективу МУР (скріншот зі сторінки в Instagram)
У коментарі hromadske МУР також зазначили, що їхня технічна група з п'яти людей зараз проходить навчання в навчальному центрі, виконуючи свій обов'язок перед країною. Театральна трупа продовжує тур, адже вистава, за словами організаторів, присвячена темі боротьби проти ворога та тому, чому важливо посилювати зусилля у війні.
У Закарпатському обласному ТЦК та СП спростували інформацію, поширену колективом МУР. За словами військових, мобілізація технічного складу відбулася не перед концертом, а ще 17 вересня в іншому населеному пункті.
У ТЦК також наголосили, що мобілізовані громадяни не мали права на відстрочку від призову, і всі дії представників територіального центру комплектування були в межах чинного законодавства та їхніх повноважень.
При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: сайт hromadske, інформація на сторінці в Instagram колективу МУР.
Нагадаємо, українці, які мають підстави для відстрочки від мобілізації, повинні дотримуватись встановленого законом порядку для її оформлення. Якщо особа має право на відстрочку, але не подала необхідні документи належним чином, і при цьому ігнорує повістки з територіальних центрів комплектування та не оновлює свої дані, це може бути кваліфіковано як "ухилення" від мобілізації.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що для отримання відстрочки військовозобов'язані мають особисто подати заяву до ТЦК на ім'я голови спеціальної комісії. Форму заяви визначає постанова Кабінету Міністрів України №560. До заяви необхідно додати документи або їхні копії, які підтверджують право на відстрочку.
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