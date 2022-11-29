"Технічний канібалізм": експерт сказав, скільки у Росії ще ракет і як вона поновлює запаси

"Реально сказати, скільки у росіян ракет, думаю, ніхто не може. Навіть самі росіяни. Тому що ці запаси є радянськими, вони формуються з запасів ракет, побудованих в 1960-х роках, 1970-х, 1980-х, потім уже, я думаю, менше випускали", - каже Самусь.

На думку експерта, у Росії є ще багато ракет, але він звернув увагу на важливу деталь.

"Уявіть собі, що ракета приблизно 50 років лежала на складі: її треба в будь-якому разі запустити на тестування, перевірити її компоненти. До речі, коли кажуть "де Росія бере комплектуючі"? Росія може просто брати величезні запаси ракет, розбирати їх, займатися "технічним канібалізмом", з десятків збирати кілька ракет і готувати їх до застосування", - пояснює Самусь.

Експерт припускає, що РФ вже застосувала декілька тисяч ракет проти України, але сподіватися на те, що основний запас закінчився, не варто.

"Російське керівництво, очевидно, йде ва-банк, тому що вони вже реально вичерпують усі свої боєготові запаси. А що як виникне інша загроза, крім України? Раптом Китай почне дії, які будуть загрожувати національній безпеці Росії? Чи вистачить у них ракет на таку ситуацію? Я впевнений, що вже ні. Тобто для того, щоб завдавати удари по українській критичній інфраструктурі, у Росії достатньо ракет. Якщо говорити про проведення якоїсь стратегічної операції - то вже, очевидно, ні", - підсумував Самусь.

Нагадаємо, нещодавно глава Міноборони Олексій Резніков оприлюднив актуальні дані про кількість ракет, які залишилися у країни-агресора.

Також в Міноборони розповіли, що з початку повномасштабної війни Росія завдала по території України понад 16 тисяч ракетних ударів.

Додамо, що в Повітряних силах ЗСУ звернули увагу, у РФ хоч і вичерпуються запаси ракет, але вона все ще в змозі самостійно їх виготовляти.