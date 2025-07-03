Технічна освіта - питання національної безпеки, Україна не може імпортувати фахівців, - "Метінвест"

Так, саме тому бізнес та освітні заклади України мають співпрацювати, щоб випускати затребуваних спеціалістів для реального сектору економіки.

"Технічна освіта - це питання національної безпеки. Бо від того, наскільки в Україні збережеться людський потенціал, залежить стабільність і розвиток економіки. Ми не можемо дозволити собі імпортувати знання та спеціалістів - вони мають бути тут. Адже саме ці люди відновлюватимуть зруйноване, будуватимуть нові підприємства і створюватимуть майбутнє країни в найближчі десятиліття", - переконаний Олег Давиденко.

На його думку, академічний і науковий складники навчання важливі, але головним є тісна інтеграція з практичним досвідом: сертифікаційні програми, конкретні навички, стажування. Студент вишу має чітко розуміти, як застосувати знання на практиці й де працюватиме в майбутньому.

Тому бізнес має бути залучений до освітньої екосистеми на всіх рівнях - від школи до університету. Водночас цілі освіти й бізнесу мають перетинатися, інакше розрив між їхніми пріоритетами - наприклад, фокус освіти на кількості замість якості - призводить до браку кваліфікованих кадрів, і бізнес змушений будувати власну систему підготовки, переконаний Давиденко.



У створення саме таких програм, що відповідають сучасним потребам ринку, вкладає кошти "Метінвест".

"Я закликаю освітні заклади шукати партнерство - бізнес легко відгукнеться. Шлях створення власних вишів не для всіх, тому бізнес може співпрацювати з іншими університетами та програмами. Партнерство - це ключ до цільових, якісних і швидких результатів", - сказав Давиденко.