Технічна допомога на час блекаутів. IT-команда NIX надасть Каразінському університету 745 тис грн на швидкісний роутер

IT-команда NIX надасть Харківському національному університету ім. В.Н. Каразіна 745 тис грн на купівлю обладнання для якісного та надійного інтернету. У період аварійних відключень електрики потреба стала вкрай нагальною, говорять Каразінці. А за словами Ігоря Брагінського, президента NIX та члена Наглядової ради Каразінського університету, подібна допомога є логічним продовженням їхнього багаторічного партнерства.

Допомога університету в період війни

За півроку прифронтовий Харків зазнав значних руйнувань. Постраждали декілька корпусів Каразінського університету. Крім реконструкції будівель, заклад потребує сучасного технічного оснащення, щоб продовжувати наукову та освітню діяльність. Щоб покрити ці та інші потреби було створено благодійний фонд Kharkiv Karazin University Foundation.

Одними з перших до ініціативи долучились NIX. За словами президента NIX Ігоря Брагінського, в умовах війни та постійних блекаутів підтримка університету має бути невідкладна і суттєва. Тож команда профінансує купівлю потужного роутера Juniper. Це сучасне обладнання для забезпечення високошвидкісного безперебійного інтернету.

Сергій Махновський, виконавчий директор Kharkiv Karazin University Foundation:

«Це обладнання дозволить нам створити в університеті структуровану кабельну систему. Адже одна з цілей нашого Фонду — розбудова сучасного цифрового освітнього простору. Це передбачає наявність мережевої інфраструктури, дата-центру та системи цифрового менеджменту. Тож особисто та від Фонду хочу подякувати за підтримку Каразінського університету командою NIX! Думаю, наша співпраця буде і надалі розширюватися. Адже IT-бізнес має необхідний досвід та ресурси для задоволення освітніх потреб».

Плідна співпраця тривалістю у десятиріччя

Історія партнерства NIX та Каразінського університету розпочалась більше 10 років тому. Багато спеціалістів NIX здобували освіту саме тут. Коли команда запустила безкоштовні IT-курси, каразінців серед Ніксів помітно побільшало.

До повномасштабної війни студенти ХНУ переймали досвід експертів NIX на курсах, брали участь у лекціях та воркшопах від Ніксових фахівців. Найуспішніші студенти та випускники Каразінського продовжують кар'єру в команді своїх менторів.

Також NIX проводять для студентів профтестування. Так молодь може перевірити свої знання й обрати напрям для майбутнього навчання на курсах NIX. У мирні часи Нікси знайомили студентів із популярними IT-професіями на щорічних ярмарках вакансій в ХНУ. На цих заходах NIX завжди виступали преміум-роботодавцем та головним спонсором.

Наприкінці минулого року партнерство вийшло на новий рівень. IT-команда уклала з університетом офіційну угоду про співпрацю. Це дало змогу технічним експертам NIX аналізувати навчальні матеріали за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Таким чином фахівці діляться з викладачами новітніми технологіями і разом оновлюють теми лекцій. Тож студенти матимуть реальне уявлення про обрану професію та актуальні знання. Самі ж Нікси зустрічатимуть всебічно підготовлених фахівців уже на старті їх кар’єри.

Взаємодія NIX та Каразінського університету — це приклад стійкого, дієвого партнерства зі спільною метою — підвищити рівень технічної освіти в Україні та зростити кваліфікованих фахівців. Адже що б не траплялось у світі, якісна освіта завжди на часі.