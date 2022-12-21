Техническая помощь на время блекаутов. IT-команда NIX предоставит Каразинскому университету 745 тыс грн на скоростной роутер

IT-команда NIX предоставит Харьковскому национальному университету им. В.Н. Каразина 745 тыс. грн на покупку оборудования для качественного и надежного интернета. В период аварийных отключений электричества потребность стала крайне неотложной, говорят Каразинцы. По словам Игоря Брагинского, президента NIX и члена Наблюдательного совета Каразинского университета, подобная помощь является логическим продолжением их многолетнего партнерства.

Помощь университета в период войны

За полгода прифронтовый Харьков испытал значительные разрушения. Пострадали несколько корпусов Каразинского университета. Кроме реконструкции зданий, учреждение нуждается в современной технической оснастке, чтобы продолжать научную и образовательную деятельность. Чтобы покрыть эти и другие потребности, был создан благотворительный фонд Kharkiv Karazin University Foundation.

Одними из первых к инициативе присоединились NIX. По словам президента NIX Игоря Брагинского, в условиях войны и постоянных блекаутов поддержка университета должна быть безотлагательной и существенной. Так что команда профинансирует покупку мощного роутера Juniper. Это современное оборудование для обеспечения высокоскоростного бесперебойного Интернета.

Сергей Махновский, исполнительный директор Kharkiv Karazin University Foundation:

«Это оборудование позволит нам создать в университете структурированную кабельную систему. Ведь одна из целей нашего Фонда – развитие современного цифрового образовательного пространства. Это подразумевает наличие сетевой инфраструктуры, дата-центра и системы цифрового менеджмента. Так что лично и от Фонда хочу поблагодарить за поддержку Каразинского университета командой NIX! Думаю, наше сотрудничество будет и дальше расширяться. Ведь у IT-бизнеса есть необходимый опыт и ресурсы для удовлетворения образовательных потребностей».

Плодотворное сотрудничество продолжительностью в десятилетие

История партнерства NIX и Каразинского университета началась более десяти лет назад. Многие специалисты NIX получали образование именно здесь. Когда команда запустила бесплатные IT-курсы, каразинцев среди Никсов заметно прибавилось.

До полномасштабной войны студенты ХНУ перенимали опыт экспертов NIX на курсах, участвовали в лекциях и воркшопах Никсовых специалистов. Самые успешные студенты и выпускники Каразинского продолжают карьеру в команде своих менторов.

Также NIX производят для студентов профтестирования. Так молодежь может проверить свои знания и выбрать направление будущего обучения на курсах NIX. В мирное время Никсы знакомили студентов с популярными IT-профессиями на ежегодных ярмарках вакансий в ХНУ. На этих мероприятиях NIX всегда выступали премиум-работодателем и главным спонсором.

В конце прошлого года партнерство вышло на новый уровень. IT-команда заключила с университетом официальное соглашение о сотрудничестве. Это позволило техническим экспертам NIX анализировать учебные материалы по специальности «Компьютерные науки». Таким образом, специалисты делятся с преподавателями новейшими технологиями и вместе обновляют темы лекций. Поэтому студенты будут иметь реальное представление об избранной профессии и актуальных знаниях. Сами же Никсы будут встречать всесторонне подготовленных специалистов на старте их карьеры.

Взаимодействие NIX и Каразинского университета — пример устойчивого, действенного партнерства с общей целью — повысить уровень технического образования в Украине и увеличить квалифицированных специалистов. Ведь что бы ни случалось в мире, качественное образование всегда актуально.