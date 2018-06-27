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Технический директор ЧАО «Запорожтрансформатор» получил признание элиты мирового электротехнического сообщества

НовостиНовости компаний    27.06.2018 - 11:20

С 12 по 13 июня 2018 в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в г. Киев состоялась ВТОРАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ SEERC 2018 стран Юго-Восточной Европы «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИННОВАЦИИ», организатором которой выступил Международный совет по большим электроэнергетическим системам CIGRE* в Украине.

Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения в 2018 году удостоил звания «Почетный член CIGRE» Технического Директора ЧАО «Запорожтрансформатор» Конторовича Леонида Нисоновича.

Решение о присвоении звания принимается один раз в два года и отмечает значительный вклад представителей электроэнергетической отрасли различных государств в развитие мировой электроэнергетики.

Звание «Почетного члена CIGRE» учреждено в 1996 году. Важными критериями для его присвоения являются многолетний – более 10 лет – опыт членства в этой международной организации и авторство большого количества докладов. Присвоение звания «Почетный член CIGRE» является признанием заслуг и повышает авторитет украинских ученых и национального производителя электроэнергетического оборудования в международном профессиональном сообществе.

В списке Почетных членов Леонид Нисонович делит первенство  с мировыми лидерами электроэнергетики, тем самым подтверждая высокий уровень развития украинской электротехнической отрасли и ЧАО «Запорожтрансформатор», интересы которого Леонид Нисонович представляет.

 ЧАО «Запорожтрансформатор» - предприятие, имеющее 70 летнюю историю работы в индустрии трансформаторостроения, в очередной раз доказал мировое имя и безупречную репутацию  бренда, а также конкурентоспособность и качество продукции национального производителя, не только на Украине, но и на мировом рынке наряду с другими известными  компаниями отрасли.

Справка: *CIGRE (Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения, СИГРЭ) – международная неправительственная и некоммерческая организация, объединяющая ученных и специалистов в области электроэнергетических систем. Созданная во Франции в 1921 году, сегодня CIGRE является одной из наиболее значимых и авторитетных международных научно-технических ассоциаций в энергетике. Основная цель CIGRE – координация исследований, организация обмена научными и техническими знаниями и информацией в области функционирования больших электроэнергетических систем. Членами CIGRE являются более 1000 энергокомпаний, научно-исследовательских, учебных центров и свыше 6000 ученых и специалистов, занятых во всех областях электроэнергетики, из 80 стран мира.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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