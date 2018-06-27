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Технічний директор ПрАТ «Запоріжтрансформатор» отримав визнання еліти світового електротехнічного спільноти

НовиниНовости компаний    27.06.2018 - 11:20

З 12 по 13 червня 2018 у конгрессно-виставковому центрі «Парковий» в м. Киев відбулася ДРУГА РЕГІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ SEERC 2018 країн Південно-Східної Європи "ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ТА ІННОВАЦІЇ», організатором якої виступив Міжнародна рада з великих електроенергетичних систем CIGRE * в Україні.
Міжнародна Рада з великих електричних систем високої напруги в 2018 році удостоїла звання «Почесний член CIGRE» Технічного Директора ПрАТ «Запоріжтрансформатор» Конторовича Леоніда Нісоновіча.

Рішення про присвоєння звання приймається один раз в два роки і відзначає значний внесок представників електроенергетичної галузі різних держав в розвиток світової електроенергетики.

Звання «Почесного члена CIGRE» засновано в 1996 році. Важливими критеріями для його привласнення є багаторічний - більше 10 років - досвід членства в цій міжнародній організації і авторство великої кількості доповідей. Присвоєння звання «Почесний член CIGRE» є визнанням заслуг і підвищує авторитет українських учених і національного виробника електроенергетичного обладнання в міжнародному професійному співтоваристві.

У списку Почесних членів Леонід Нісоновіч ділить першість зі світовими лідерами електроенергетики, тим самим підтверджуючи високий рівень розвитку української електротехнічної галузі та ПрАТ «Запоріжтрансформатор», інтереси якого Леонід Нісоновіч представляє. ПрАТ «Запоріжтрансформатор» - підприємство, що має 70 річну історію роботи в індустрії трансформаторобудування, в черговий раз довів світове ім'я і бездоганну репутацію бренду, а також конкурентоспроможність і якість продукції національного виробника, не тільки на Україні, але і на світовому ринку поряд з іншими відомими компаніями галузі.

Довідка: * CIGRE (Міжнародна Рада по великим електричним системам високої напруги, СІГРЕ) - міжнародна неурядова і некомерційна організація, що об'єднує вчених і фахівців в області електроенергетичних систем. Створена у Франції в 1921 році, сьогодні CIGRE є однією з найбільш значущих і авторитетних міжнародних науково-технічних асоціацій в енергетиці. Основна мета CIGRE - координація досліджень, організація обміну науковими і технічними знаннями та інформацією в галузі функціонування великих електроенергетичних систем.​​​​​​Членами CIGRE є більше 1000 енергокомпаній, науково-дослідних, навчальних центрів і понад 6000 вчених і фахівців, зайнятих у всіх областях електроенергетики, з 80 країн світу.

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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