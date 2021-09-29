Технічна готовність до старту опалювального сезону в регіонах складає 99%, - Чернишов

Станом на 29 вересня технічна готовність житлових об’єктів, закладів соціальної інфраструктури, котелень та теплових мереж до старту опалювального сезону складає близько 99%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова під час засідання Кабміну.

"За інформацією органів місцевого самоврядування, станом на кінець вересня ми йдемо чітко за планом. Технічна готовність об’єктів становить близько 99%. Хочу наголосити, Урядом створені всі передумови для своєчасного та безперебійного опалювального сезону. Тож звертаюсь до керівників органів місцевого самоврядування з проханням максимально контролювати ситуацію на місцях", - наголосив міністр Олексій Чернишов.

Підкреслимо, президент України Володимир Зеленський раніше підписав Закон "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", який набрав чинності 29 серпня 2021 року. Закон прийнято з метою врегулювання ситуації з боргами ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України".