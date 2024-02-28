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У Техасі через лісові пожежі зупинили завод зі збірки ядерної зброї

США, Середа 28 лютого 2024 09:49
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У Техасі через лісові пожежі зупинили завод зі збірки ядерної зброї Фото: у Техасі через лісові пожежі зупинили завод зі збірки ядерної зброї (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Панхендлі, штат Техас, вирує лісова пожежа. У зв'язку із цим місцева влада провела масову евакуацію цивільного населення, також було призупинено завод зі збірки ядерної зброї Pantex.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Як зазначає видання, зі штату евакуйовано тисячі жителів. Інформації щодо жертв стихії наразі немає. Крім того, було прийняте рішення щодо призупинки роботи об'єкта зі збірки ядерної зброї через загрозу поширення пожежі.

"Ми евакуювали наш персонал, другорядний персонал з об’єкта, лише з міркувань обережності", - сказав речник виробничого офісу Національного управління з ядерної безпеки в Pantex Лейф Пендерграфт.

Також місцева служба з надзвичайних ситуацій повідомила про знищення будинків.

Повідомляється, що ситуація ускладнена сильними вітрами, через які вогонь поширюється сухою травою в рази швидше. Однак рятувальники та спецслужби очікують на більш сприятливі погодні умови, які прогнозують на четвер.

Нещодавні лісові пожежі у світі

Нагадаємо, напочатку лютого внаслідок вируючих у центральній частині Чилі лісових пожеж загинули щонайменше 46 людей.

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