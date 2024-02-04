У Чилі через лісові пожежі загинули 46 людей: кількість жертв може зростати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними чилійської влади, найбільше від вогняної стихії постраждали райони навколо прибережного туристичного міста Вінья-дель-Мар.

Лісові пожежі вирують у багатьох частинах регіону Вальпараїсо, де проживає майже один мільйон жителів.

Dantesque views of the wildfires in Villa Alemana, región de Valparaíso, Chile on February 2, 2024.



Around 7,000 hectares have already been burned in Valparaiso alone.pic.twitter.com/Q8YWKxorLR — Massimo (@Rainmaker1973) February 3, 2024

Пожежники намагаються приборкати вогонь, зокрема, за допомогою гелікоптерів і вантажівок. Тривають рятувальні операції.

У період з п'ятниці по суботу площа лісових пожеж збільшилася з 30 тисяч до 43 тисяч гектарів. Міністр внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоха 3 лютого повідомляла про понад 90 активних пожеж по всій країні, і було відомо про 19 загиблих. Проте пізніше кількість жертв зросла.

Death toll from wildfires in central Chile rises to at least 46; fires still threatening homes near Viña del Marpic.twitter.com/4WeCXwkN6k — BNO News (@BNONews) February 3, 2024

Президент країни Борич пізніше оновив такі дані, та заявив, що 40 людей загинули під час пожеж, а ще 6 померли від опіків у лікарнях.

"Враховуючи умови трагедії, кількість жертв напевно зросте протягом найближчих кількох годин", - сказав він.

Devastating scenes from #Chile this morning. Fires continue to burn with more evacuations ordered. Death toll so far is 19 with 28 injuries and 212 people unacounted for.#ChileWildFires #ChileFires #Valparaíso #earthquake #fire pic.twitter.com/ajolcTBXE4 — WorldNews (@RichKidsClips) February 3, 2024

Лісові пожежі в Чилі

Пожежі в лісових масивах цієї країни на заході Південної Америки не рідко виникають саме у літні місяці, і минулого року під час хвилі рекордної спеки внаслідок вогняної стихії загинуло близько 27 людей і постраждало понад 400 тисяч гектарів.

Між тим глава МВС Чилі зазначає, що хоча нині у лютому площа пожеж набагато менша, ніж минулого року, проте різко збільшується постраждала через пожежі площа. Також, за словами чиновника, найбільше занепокоєння влади викликає те, що деякі активні пожежі розвиваються дуже близько до міських районів, що збільшує ризик для людей, будинків та інших цивільних об'єктів.

BREAKING: Wildfires kill at least 10 people in central Chile, more than 1,000 homes destroyed pic.twitter.com/8XcnSjj3hH — BNO News (@BNONews) February 3, 2024

Раніше повідомлялося, що у січні у Чилі розбився літак, який займався гасінням пожеж. Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот та постраждали ще троє осіб.