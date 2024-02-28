В Техасе из-за лесных пожаров остановили завод по сборке ядерного оружия
В Панхендле, штат Техас, бушует лесной пожар. В связи с этим местные власти провели массовую эвакуацию гражданского населения, также был приостановлен завод по сборку ядерного оружия Pantex.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.
Как отмечает издание, из штата эвакуированы тысячи жителей. Информации о жертвах стихии пока нет. Кроме того, было принято решение о приостановке работы объекта по сбору ядерного оружия из-за угрозы распространения пожара.
"Мы эвакуировали наш персонал, второстепенный персонал по объекту, только по соображениям осторожности", - сказал представитель производственного офиса Национального управления по ядерной безопасности в Pantex Лейф Пендерграфт.
Также местная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об уничтожении домов.
Сообщается, что ситуация усложнена сильными ветрами, из-за которых огонь распространяется по сухой траве в разы быстрее. Однако спасатели и спецслужбы ожидают более благоприятных погодных условий, которые прогнозируют на четверг.
Недавние лесные пожары в мире
Напомним, в начале февраля в результате бурлящих в центральной части Чили лесных пожаров погибли по меньшей мере 46 человек.
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