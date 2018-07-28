В Техасе застрелили трех человек в доме престарелых

Еще два тела обнаружили в доме нападавшего в Робстауне

В Техасе (США) неизвестный устроил стрельбу в доме престарелых, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на полицию.

Сообщается, что инцидент произошел в Робстауне. По словам начальника полиции города Эразмо Флореса, в результате стрельбы в доме престарелых погибли три человека. Нападавшего нейтрализовали до приезда правоохранителей, однако представитель полиции не уточнил, каким именно способом.

Также сообщается, что в доме нападавшего обнаружили еще два тела. Погибшие пока не опознаны, продолжается расследование.

Напомним, 23 июля в Фэллоне (штат Невада, США) местный житель пришел в мормонскую церковь и открыл стрельбу. На момент происшествия в церкви находилось около 50 человек. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения. Сделав несколько выстрелов, стрелок покинул здание и отправился домой.

Позднее мужчина сдался в полицию сам. Мотивы его поступка не сообщаются, продолжается расследование.