У Техасі застрелили трьох осіб у будинку престарілих

Ще два тіла виявили в будинку нападника в Робстауні

У Техасі (США) невідомий влаштував стрілянину в будинку престарілих, в результаті чого загинули три особи. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на поліцію.

Повідомляється, що інцидент стався в Робстауні. За словами начальника поліції міста Еразмо Флореса, в результаті стрілянини в будинку престарілих загинули три особи. Нападника нейтралізували до приїзду правоохоронців, однак представник поліції не уточнив, яким саме способом.

Також повідомляється, що в будинку нападника виявили ще два тіла. Загиблі поки не опізнані, триває розслідування.

Нагадаємо, 23 липня в Феллоні (штат Невада, США) місцевий житель прийшов в мормонську церкву і відкрив стрілянину. На момент події в церкві перебувало близько 50 осіб. В результаті інциденту одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Зробивши кілька пострілів, стрілець покинув будинок і відправився додому.

Пізніше чоловік здався в поліцію сам. Мотиви його вчинку не повідомляються, триває розслідування.