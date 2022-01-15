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В Техасе захватили заложников в синагоге

Автор: Валерия Полищук

В американском штате Техас неизвестный взял в заложники посетителей синагоги. Инцидент произошел в городе Колливилл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Dallas Morning News.

По данным издания, в синагоге конгрегации Бет Израиль проходила утренняя служба. Община вела трансляцию в Facebook, в ней было слышно, как мужчина кричит на прихожан. Однако после запись была удалена из соцсети.

Все жители ближайшего района были эвакуированы, и полиция попросила людей избегать этого района.

Сержант полиции Колливилля Дара Нельсон сказала, что пока неизвестно, сколько человек находится в здании и вооружен ли кто-нибудь из них.

По ее словам, в здании никто не пострадал.

Представитель полиции сообщила, что переговорщики установили контакт с кем-то внутри синагоги, кто, по их мнению, является подозреваемым. Власти не считают, что существует угроза для населения.

ФБР и Департамент общественной безопасности штата также участвуют в реагировании полиции.

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Соединенные Штаты АмерикиТехас