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У Техасі захопили заручників у синагозі

Автор: Валерія Поліщук

В американському штаті Техас невідомий взяв у заручники відвідувачів синагоги. Інцидент стався в місті Коллівілл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Dallas Morning News.

За даними видання, в синагозі Конгрегації Бет Ізраїль проходила ранкова служба. Громада вела трансляцію в Facebook, в ній було чутно, як чоловік кричить на парафіян. Однак після запис була видалена з соцмережі.

Всі жителі найближчого району були евакуйовані, і поліція попросила людей уникати цього району.

Сержант поліції Коллівілля Дара Нельсон сказала, що поки невідомо, скільки людина знаходиться в будівлі і чи озброєний хто-небудь з них.

За її словами, в будівлі ніхто не постраждав.

Представник поліції повідомила, що переговірники встановили контакт з кимось всередині синагоги, хто, на їхню думку, є підозрюваним. Влада не вважає, що існує загроза для населення.

ФБР та Департамент громадської безпеки штату також беруть участь у реагуванні поліції.

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Сполучені Штати АмерикиТехас