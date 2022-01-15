У Техасі захопили заручників у синагозі

За даними видання, в синагозі Конгрегації Бет Ізраїль проходила ранкова служба. Громада вела трансляцію в Facebook, в ній було чутно, як чоловік кричить на парафіян. Однак після запис була видалена з соцмережі.

Всі жителі найближчого району були евакуйовані, і поліція попросила людей уникати цього району.

Сержант поліції Коллівілля Дара Нельсон сказала, що поки невідомо, скільки людина знаходиться в будівлі і чи озброєний хто-небудь з них.

За її словами, в будівлі ніхто не постраждав.

Представник поліції повідомила, що переговірники встановили контакт з кимось всередині синагоги, хто, на їхню думку, є підозрюваним. Влада не вважає, що існує загроза для населення.

ФБР та Департамент громадської безпеки штату також беруть участь у реагуванні поліції.