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В Техасе при аресте произошла стрельба, погиб помощник констебля

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Техас, Суббота 16 октября 2021 22:54
В Техасе при аресте произошла стрельба, погиб помощник констебля Фото: в Техасе при аресте произошла стрельба, погиб помощник констебля (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Техасе, в одном из баров Хьюстона произошла стрельба во время ареста. Один из помощников констебля погиб, еще двое получили огнестрельные ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

Отмечается, что помощники констебля пытались провести арест в баре, однако один из посетителей открыл по ним огонь в спину из винтовки. Один из правоохранителей скончался в больнице, еще двое - госпитализированы.

Один из нарушителей был задержан, однако стрелок до сих пор разыскивается.

Полиция Хьюстона начала расследование. Согласно их версии, помощники констебля планировали помешать ограблению.

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