В Техасе при аресте произошла стрельба, погиб помощник констебля

В Техасе, в одном из баров Хьюстона произошла стрельба во время ареста. Один из помощников констебля погиб, еще двое получили огнестрельные ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP .

Отмечается, что помощники констебля пытались провести арест в баре, однако один из посетителей открыл по ним огонь в спину из винтовки. Один из правоохранителей скончался в больнице, еще двое - госпитализированы.

Один из нарушителей был задержан, однако стрелок до сих пор разыскивается.

Полиция Хьюстона начала расследование. Согласно их версии, помощники констебля планировали помешать ограблению.