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В Техасе самолет ВМС США рухнул на жилой квартал

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Техас, Понедельник 20 сентября 2021 01:27
В Техасе самолет ВМС США рухнул на жилой квартал Фото: в США разбился учебный самолет ВМС (twitter.com/USNewsBlock)
Автор: Артур Родивилов

Два пилота пострадали после падения военного самолета в американском штате Техас. Он рухнул на жилой квартал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Обоим летчикам удалось катапультироваться, но парашют одного из них зацепился за линии электропередач. Пилоты госпитализированы, о тяжести их состояния ничего не известно.

В результате падения самолета на земле никто не получил травм, при этом три дома были повреждены, их хозяева будут временно перемещены в другое жилье. В результате аварии было отключено электричество в 44 домах в этом районе.

Напомним, что в Турции вертолет потерпел крушение во время гашения пожаров. В результате погибли восемь членов экипажа.

Ранее сообщалось, что в России разбился военный самолет-истребитель. Летчик не выжил.

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