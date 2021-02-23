UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Техасе прогремел мощный взрыв. Поезд с нефтепродуктами столкнулся с грузовиком

Автор: РБК-Украина

В американском городе Камерон, штата Техас, прогремел мощный взрыв. С рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщает KCEN TV.

Над местом инцидента клубится черный дым, а пламя от пожара поднимается на десятки метров.

Информации о пострадавших нет. Полиция эвакуирует жителей ближайших домов и просит людей избегать места происшествия.

Отмечается, что в результате происшествия сгорел по меньшей мере один дом.

Напомним, в начале прошлой недели Техас накрыла снежная буря, в результате чего без света остались более 2 млн человек.

Кроме того, в результате экстремальных холодов в семи штатах США погибли не менее 58 человек. Больше всего жертв в Техасе и их число может увеличиться.

Добавим, что президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. Эта мера поможет направить масштабное федеральное финансирование на ликвидацию последствий непогоды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТехасВзрыв
Читайте также
Взрыв на трубопроводе в России: введен режим чрезвычайной ситуации
В России произошел взрыв на трубопроводе, прекращен транзит газа в Казахстан
Прогноз погоды