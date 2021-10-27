На Техас обрушился торнадо, есть пострадавшие

В среду, 27 октября, на американский штат Техас обрушился торнадо. В результате непогоды пострадали несколько человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Intel Point ALERT.
Торнадо обрушился на город Дьюивилл. После прямого удара торнадо наблюдались разрушения.
В результате непогоды есть пострадавшие, однако более подробной информации не приводится.
На месте работают экстренные службы.
"Сообщается о крупном ущербе после прямого удара торнадо в Дьюивиллене, штат Техас. Мощный торнадо обрушился на город Дьюивиллен на востоке Техаса. Аварийные службы принимают меры. Количество пострадавших на данный момент неизвестно", - говорится в сообщении.