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На Техас обрушився торнадо, є постраждалі

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 27 жовтня, на американський штат Техас обрушився торнадо. В результаті негоди постраждали кілька людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Intel Point ALERT.

Торнадо обрушився на місто Дьюівілл. Після прямого удару торнадо спостерігалися руйнування.

В результаті негоди є постраждалі, проте більш докладної інформації не наводиться.

На місці працюють екстрені служби.

"Повідомляється про великий збиток після прямого удару торнадо в Дьюивиллене, штат Техас. Потужний торнадо обрушився на місто Дьюівіллен на сході Техасу. Аварійні служби вживають заходів. Кількість постраждалих на даний момент невідома", - йдеться в повідомленні.

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