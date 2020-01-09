Тегеран завершил месть за Сулеймани, - постпред Ирана в ООН

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам дипломата, все действия Ирана были "пропорциональны убийству Касема Сулеймани".

"Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны - мы также не будем предпринимать таких действий", - сказал он.

Тахт-Раванчи подчеркнул, что исламская республика действовала исключительно в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя свое право на самооборону.

"Если США все же решат предпринять военные действия, у Ирана не будет другого пути, кроме ответа", - добавил Тахт-Раванчи.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января 2020 Корпус стражей исламской революции обстрелял базы США в Ираке. Иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.

Ранее Иран заявлял, что разработал 13 вариантов ответа США на убийство Сулеймани, автомобиль которого атаковали в Багдаде неподалеку от аэропорта по приказу американского президента Дональда Трампа.