ua en ru
Нд, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Тегеран після антиіранської резолюції МАГАТЕ запустив нові центрифуги для збагачення урану

Тегеран, Неділя 24 листопада 2024 18:44
UA EN RU
Тегеран після антиіранської резолюції МАГАТЕ запустив нові центрифуги для збагачення урану Фото: Тегеран запустив нові центрифуги для збагачення урану (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ісламська Республіка почала активувати свої сучасні центрифуги. Це нібито відповідь на рішення Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії щодо мирної ядерної програми країни.

Про це заявив спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Калібаф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

У відповідь на антитегеранську резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ Іран розпочав активацію новітніх центрифуг, заявив Калібаф під час відкритого засідання парламенту в неділю.

Він зазначив, що дії трьох європейських держав і США, які є "політично мотивованими й шкідливими", нібито призвели до несправедливої резолюції щодо мирної ядерної програми Ірану.

Спікер підкреслив, що три європейські країни й США використовують мирну ядерну діяльність Ірану як привід для просування своїх незаконних заходів, підриваючи довіру і незалежність МАГАТЕ і порушуючи конструктивну співпрацю між Іраном і агентством.

Він також зазначив, що політичні маневри змушують країни вживати необхідних заходів для забезпечення своєї національної безпеки.

Він висловив сподівання, що агентство і глави держав, які його підтримують, виступатимуть проти антиіранської резолюції, тим самим поклавши край гегемонії США і трьох європейських країн.

Незабаром після прийняття антиіранської резолюції Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) та Міністерство закордонних справ Ірану опублікували спільну заяву, в якій розкритикували резолюцію МАГАТЕ, спрямовану проти мирної ядерної програми країни.

Тим часом, посол і постійний представник Ірану при відділенні ООН і міжнародних організаціях у Відні заявив, що нова резолюція проти Ісламської Республіки не враховує взаємодію МАГАТЕ з Тегераном.

Нагадаємо, що днями Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію із вимогою до Ірану терміново покращити співпрацю з агентством та надати "всеосяжний" звіт.

Документ нібито має підштовхнути Тегеран до нових ядерних переговорів.

Детальніше про те, чи зможе Іран створити ядерну зброю та як це зупинити - читайте в нашому окремому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЕ Іран Тегеран
NEWS
AP показало уламки ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро
AP показало уламки ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро
DAILY
"Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь