Тегеран после антииранской резолюции МАГАТЭ запустил новые центрифуги для обогащения урана

Исламская Республика начала активировать свои современные центрифуги. Это якобы ответ на решение Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии по мирной ядерной программе страны.

Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Калибаф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA .

В ответ на антитегеранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ Иран приступил к активации новейших центрифуг, заявил Калибаф во время открытого заседания парламента в воскресенье.

Он отметил, что действия трех европейских государств и США, которые "политически мотивированы и вредны", якобы привели к несправедливой резолюции по мирной ядерной программе Ирана.

Спикер подчеркнул, что три европейских страны и США используют мирную ядерную деятельность Ирана как повод для продвижения своих незаконных мер, подрывая доверие и независимость МАГАТЭ и нарушая конструктивное сотрудничество между Ираном и агентством.

Он также отметил, что политические маневры заставляют страны принимать необходимые меры для обеспечения своей национальной безопасности.

Он выразил надежду, что агентство и главы поддерживающих его государств будут выступать против антииранской резолюции, тем самым положив конец гегемонии США и трех европейских стран.

Вскоре после принятия антииранской резолюции Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и Министерство иностранных дел Ирана опубликовали совместное заявление, в котором раскритиковали резолюцию МАГАТЭ, направленное против мирной ядерной программы страны.

Между тем посол и постоянный представитель Ирана при отделении ООН и международных организациях в Вене заявил, что новая резолюция против Исламской Республики не учитывает взаимодействие МАГАТЭ с Тегераном.