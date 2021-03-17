"Тедис Украина" оплатила 1,4 млрд грн налогов в 2020

Как отмечает издание, из них около 612 миллионов гривен было направлено в центральный бюджет и почти 809 миллионов гривен - в местные бюджеты.

При этом сумма уплаченного компанией розничного акциза, который пополнил местные бюджеты, составила 705 миллионов гривен, что позволило компании стать крупнейшим плательщиком розничного акциза по продаже табачных изделий в Украине.

"Наша компания на протяжении своей десятилетней истории стабильно является одним из крупнейших плательщиков налогов Украины, а всего с момента основания "Тедис Украина" перечислила в бюджет страны более 10 миллиардов гривен", - отметил генеральный директор компании Тарас Корнияченко.