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"Тедис Украина" оплатила 1,4 млрд грн налогов в 2020

Автор: РБК-Украина

В 2020 году компания "Тедис Украина" выплатила более 1,4 миллиарда гривен налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечает издание, из них около 612 миллионов гривен было направлено в центральный бюджет и почти 809 миллионов гривен - в местные бюджеты.

При этом сумма уплаченного компанией розничного акциза, который пополнил местные бюджеты, составила 705 миллионов гривен, что позволило компании стать крупнейшим плательщиком розничного акциза по продаже табачных изделий в Украине.

"Наша компания на протяжении своей десятилетней истории стабильно является одним из крупнейших плательщиков налогов Украины, а всего с момента основания "Тедис Украина" перечислила в бюджет страны более 10 миллиардов гривен", - отметил генеральный директор компании Тарас Корнияченко.

Напомним, по итогам 2019 года компания перечислила в бюджеты разных уровней 1,35 миллиарда гривен налогов и вошла в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков страны по данным Государственной фискальной службы Украины.

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