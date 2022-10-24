Techiia звинуватили в сприянні початку роботи російського букмекера 1xBet в Україні

Український IT-холдинг Techiia може мати прямі зв’язки з російським букмекером 1xBet і, ймовірно, допомагав йому з отриманням ліцензій для роботи в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Родинні зв’язки. Хто пов’язує український холдинг Techiia з російським букмекером 1xBet".

Зокрема, видання повідомляє про зв'язок співзасновника Юрія Лазебнікова з російським букмекером: до 2020 року він був директором ТОВ "МЕ-ЕСТЕЙТ", власником якого був Сергій Цибін, який сьогодні є власником ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка і отримувала ліцензії на роботу 1xBet в Україні.

"Саме тому народилась підозра про те, що саме український холдинг Techiia міг допомагати заводити 1xBet в Україну, а внесок у 60 млн доларів на підтримку ЗСУ міг бути платою від російського букмекера за позитивне рішення КРАІЛ у видачі йому ліцензій на роботу в Україні", - йдеться у публікації.

На користь цієї підозри також зіграв і той факт, що вже після початку повномасштабної війни кіберспортивна компанія WePlay Esports, яка входить в холдинг Techiia, продовжувала співпрацювати з російським букмекером 1xBet, який влітку та в вересні 2022 року транслював змагання з Counter Strike: Go та 5 сезон WePlay Academy League, що проводились українською кіберспортивною компанією, та анонсував ставки на них.

Ще на початку 2021 року WePlay Esports радо оголошував про свою співпрацю з 1xBet.

Варто також зазначити, що сьогодні в Techiia заперечують будь-які зв’язки зі скандальним букмекером.

Разом з тим, головним юристом WePlay Esports працює Роман Родін, який є рідним братом Олександра Родіна, директора ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка і отримувала ліцензії на роботу 1xBet в Україні. Олександр Родін та Роман Родін вдвох були зареєстровані за однією адресою в Києв.

Більше того, громадянська дружина директора українського 1хBet Діана Шаповалова, згідно з її сторінки в Facebook, також працює в юридичному відділі WePlay Holding, тобто у підпорядкуванні рідного брата свого чоловіка.

Журналісти підкреслюють, що після того, як в ЗМІ потрапила інформація про продовження співпраці Techiia з 1xBet, на сайтах останнього стали зникати сліди WePlay Esports та анонси його змагань.