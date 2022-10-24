Techiia обвинили в содействии началу работы российского букмекера 1xBet в Украине

Украинский IT-холдинг Techiia может иметь прямые связи с российским букмекером 1xBet и, по всей вероятности, помогал ему с получением лицензий для работы в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Семейные связи. Кто связывает украинский холдинг Techiia с российским букмекером 1xBet".

В частности, издание сообщает о связи соучредителя Юрия Лазебникова с российским букмекером: до 2020 года он был директором ООО "МЕ-ЭСТЕЙТ", владельцем которого был Сергей Цыбин, который сегодня является владельцем ООО "Твоя компания беттинга", которая и получала лицензии на работу 1xBet в Украине.

"Именно поэтому родилось подозрение о том, что именно украинский холдинг Techiia мог помогать заводить 1xBet в Украину, а взнос в 60 млн долларов в поддержку ВСУ мог быть платой от российского букмекера за положительное решение КРАИЛ в выдаче ему лицензий на работу в Украине", - говорится в публикации.

В пользу этого подозрения также сыграл и тот факт, что уже после начала полномасштабной войны киберспортивная компания WePlay Esports, входящая в холдинг Techiia, продолжала сотрудничать с российским букмекером 1xBet, летом и в сентябре 2022 года транслировавшим соревнования по Gont Stri сезон WePlay Academy League, проводимый украинской киберспортивной компанией, и анонсировал ставки на них.

Еще в начале 2021 года WePlay Esports с радостью объявлял о своем сотрудничестве с 1xBet.

Стоит также отметить, что сегодня в Techiia отрицают какие-либо связи со скандальным букмекером.

Вместе с тем, главным юристом WePlay Esports работает Роман Родин, являющийся родным братом Александра Родина, директора ООО "Твоя беттинговая компания", которая и получала лицензии на работу 1xBet в Украине. Александр Родин и Роман Родин вдвоем были зарегистрированы по одному адресу в Киеве.

Более того, гражданская жена директора украинского 1хBet Диана Шаповалова, согласно ее странице в Facebook, также работает в юридическом отделе WePlay Holding, то есть в подчинении родного брата своего мужа.

Журналисты подчеркивают, что после того, как в СМИ попала информация о продолжении сотрудничества Techiia с 1xBet, на сайтах последнего стали исчезать следы WePlay Esports и анонсы его соревнований.