TECHIIA инвестирует 14 млн долларов в международный бизнес игрового мерча и аксессуаров

Технологический холдинг TECHIIA объединил активы международных компаний WP Merchandise! и FS Holding, чтобы стать одним из топ игроков на мировом рынке производства, дистрибуции и продажи мерча, а также аксессуаров для киберспорта и игровой индустрии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечают в компании, за три года холдинг инвестирует в объединенные компании от $14 до $30 млн.

Не менее трети средств инвестируют на территории Украины, в частности через развитие сети офлайн и онлайн-магазинов и расширение производства под собственными торговыми марками.

WP Merchandise! (международная компания с офисами в США и на Кипре, производством и R&D-центром в Украине, часть холдинга TECHIIA, - ред.) будет заниматься производством лицензионного игрового мерчендайза и атрибутики киберспортивных команд.

Сегодня фабрика в Киеве производит уникальный детализированный плюшевый мерч премиум-качества. Вскоре запланировано открытие большой фабрики, которая станет одним из крупнейших производств легкой промышленности Украины.

FS Holding (международная компания с главным офисом на Кипре, развивает сеть магазинов FragStore, новая компания в составе холдинга TECHIIA, - ред.) занимается дистрибуцией продукции BLIZZARD, RIOT GAMES, WETA WORKSHOP, JINX и собственной ТМ GLHF (GOOD LUCK HAVE FUN), а теперь и WP Merchandise! в странах СНГ, Украине, а также на рынках Европы и США. Компания развивает офлайн точки продаж (уже есть три) и с объединением начинает еще активнее развивать собственную сеть онлайн и офлайн магазинов FragStore в Украине и мире.

В релизе компании также отмечается, что в ближайшее время появится первый в Украине киберспортивный и игровой офлайн магазин FragStore на первой киберспортивной арене, которую WePlay Esports построил на территории столичного ВДНХ.

Обе компании сохранят свои названия и будут работать вместе в составе холдинга TECHIIA. Объединение произошло путем перераспределения долей собственности компаний между владельцами: Олегом Кротом, Юрием Лазебниковым (учредители WP Merchandise! и холдинга TECHIA) и Юрием Антошкиным (основатель FS Holding).

Управляющим партнером международной компании FS Holding является Юрий Антошкин, он же будет занимать позицию CEO WP Merchandise!.

"Киберспортивный рынок в мире растет ежегодно на 20%, он не имеет границ и возрастных ограничений. Киберспорт уже давно превратился из развлечения в бизнес, и мы видим в этом большую перспективу. Именно поэтому в рамках холдинга мы развиваем несколько бизнесов, связанных с киберспортом. Наши амбициозные планы расширения ассортимента мерча, одежды, техники и оборудования для игроков с объединением с FS Holding начали воплощаться в жизнь", - сообщил управляющий партнер холдинга TECHIIA и основатель WP Mеrchandise! Юрий Лазебников.

По его словам, FS Holding - давний партнер компании по дистрибуции в мире, в ассортименте которого большой перечень всего необходимого. В состав FS Holding входит собственная ритейл-сеть FragStore, и объединение компаний дает возможность развития онлайн и офлайн ритейла в Украине и за ее пределами.

В то же время, управляющий партнер и CEO FS Holding & WP Merchandise! Юрий Антошкин считает, что с помощью холдинга TECHIIA им удастся масштабировать уже общий бизнес, выводя его на новый международный уровень.

"Это и полный цикл производства, и дистрибуция, и продажа игровой и киберспортивной атрибутики. Все, что связано с геймингом и киберспортом и дарит фанатам дополнительные эмоции от игр, команд и игроков - все это будет доступно как в наших магазинах FragStore, так и в магазинах наших партнеров", - заявил Антошкин.

Напомним, TECHIIA холдинг создан в конце 2018 года в результате объединения нескольких бизнес-направлений управляющих партнеров Юрия Лазебникова и Олега Крота.

Холдинг объединил более 10 проектов и более 1000 экспертов. Основные проекты холдинга: WePlay Esports - киберспортивный медиахолдинг, WP Merchandise! - производство и дистрибуция мерча видеоигр и комиксов, Enestech - разработка программного обеспечения по управлению крупными парками компьютеров в игровых клубах, j:Mind.Systems - разработка программного обеспечения.