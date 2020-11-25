TECHIIA інвестує 14 млн доларів в міжнародний бізнес ігрового мерчу та аксесуарів

Технологічний холдинг TECHIIA об’єднав активи міжнародних компаній WP Merchandise! та FS Holding, щоб стати одним з топ гравців на світовому ринку виробництва, дистрибуції і продажу мерчу та аксесуарів для кіберспорту та ігрової індустрії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як відзначають в компанії, за три роки холдинг інвестує в об’єднані компанії від $14 до $30 млн.

Не менше третини коштів інвестують на території України, зокрема через розвиток мережі офлайн та онлайн магазинів і розширення виробництва під власними торговими марками.

WP Merchandise! (міжнародна компанія з офісами у США та на Кіпрі, виробництвом та R&D-центром в Україні, частина холдингу TECHIIA, - ред.) буде займатися виробництвом ліцензійного ігрового мерчу та атрибутики кіберспортивних команд.

Сьогодні фабрика у Києві виготовляє унікальний деталізований плюшевий мерч преміум якості. Незабаром заплановане відкриття великої фабрики, яка стане одним з найбільших виробництв легкої промисловості України.

Сьогодні фабрика в Києві виробляє унікальний деталізований плюшевий мерч преміум-якості. Незабаром заплановано відкриття великої фабрики, яка стане одним з найбільших виробництв легкої промисловості України.

FS Holding (міжнародна компанія з головним офісом на Кіпрі, розвиває мережу магазинів FragStore, нова компанія у складі холдингу TECHIIA, - ред.) займається дистрибуцією продукції BLIZZARD, RIOT GAMES, WETA WORKSHOP, JINX і власної ТМ GLHF (GOOD LUCK HAVE FUN), а відтепер і WP Merchandise! в країнах СНД, Україні, а також на ринках Європи і США. Компанія розвиває офлайн точки продажу (вже є три) і після об'єднання починає ще активніше розвивати власну мережу онлайн і офлайн магазинів FragStore в Україні та світі.

В релізі компанії зазначається, що найближчим часом з'явиться перший в Україні кіберспортивний та ігровий офлайн магазин FragStore на першій кіберспортивній арені, яку WePlay Esports побудував на території столичного ВДНГ.

Обидві компанії збережуть свої назви і будуть працювати разом у складі холдингу TECHIIA. Об’єднання відбулося шляхом перерозподілу часток власності компаній між власниками: Олегом Кротом, Юрієм Лазебніковим (засновники WP Merchandise! і холдингу TECHIA) та Юрієм Антошкіним (засновник FS Holding).

Керуючим партнером міжнародної компанії FS Holding є Юрій Антошкін, він же обійматиме посаду CEO WP Merchandise!..

"Кіберспортивний ринок у світі зростає щороку на 20%, він не має кордонів і вікових обмежень. Кіберспорт уже давно перетворився із розваги на бізнес, і ми вбачаємо в цьому велику перспективу. Саме тому в рамках холдингу ми розвиваємо кілька бізнесів, пов'язаних із кіберспортом. Наші амбітні плани розширення асортименту мерчу, одягу, техніки та обладнання для гравців завдяки об'єднанню із FS Holding почали втілюватись у життя", - повідомив керуючий партнер холдингу TECHIIA і засновник WP Mеrchandise! Юрій Лазебніков.

За його словами, FS Holding - давній партнер компанії з дистрибуції у світі, в асортименті якого великий перелік усього необхідного. У складі FS Holding є власна рітейл-мережа FragStore і об'єднання компаній дає змогу розвитку онлайн та офлайн рітейлу в Україні та поза її межами

Водночас керуючий партнер і CEO FS Holding & WP Merchandise! Юрій Антошкін вважає, що за допомогою холдингу TECHIIA їм вдасться масштабувати вже спільний бізнес, виводячи його на новий міжнародний рівень.

"Це і повний цикл виробництва, і дистрибуція, і продаж ігрової та кіберспортивної атрибутики. Усе, що пов'язане з геймерством і кіберспортом та дарує фанатам додаткові емоції від ігор, команд і гравців - усе це буде доступним як у наших магазинах FragStore, так і в магазинах наших партнерів", - заявив Антошкін.

Нагадаємо, TECHIIA холдинг створений наприкінці 2018 року в результаті об’єднання кількох бізнес-напрямків керуючих партнерів Юрія Лазебнікова і Олега Крота.

Холдинг об’єднав понад 10 проєктів та більш як 1000 експертів. Основні проєкти холдингу: WePlay Esports -кіберспортивний медіахолдинг, WP Merchandise! – виробництво та дистрибуція мерчу відеоігор та коміксів, Enestech – розробка програмного забезпечення для управління великими парками комп’ютерів в ігрових клубах, j:Mind.Systems - розробка програмного забезпечення.