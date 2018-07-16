В течение суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение текущих суток с 7 утра до 18:00 боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Потерь среди украинских военных нет.

"Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Красногривка, Гнутово. Защитников Лебединского враг обстрелял из 82-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета", - сообщают ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 15 июля в районе проведения ООС боевики 29 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе один раз из запрещенного вооружения, ранено одного украинского военного.