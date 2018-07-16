Впродовж доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі упродовж поточної доби від 7-ї ранку до 18-ї години бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Втрат серед українських військових немає.

"Окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Красногрівка, Гнутове. Захисників Лебединського ворог обстріляв з 82-мм міномета та станкового протитанкового гранатомету.", - повідомляють у ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 15 липня у районі проведення ООС бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі один раз із забороненого озброєння, поранено одного українського військового.