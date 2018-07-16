На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Боевики 29 раз нарушили "хлебное перемирие" в районе ООС

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики в течение минувших суток, 15 июля, 29 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе один раз из запрещенного вооружения, ранен один украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска проявляли активность по всей линии столкновения и вели огонь по защитникам Крымского, Новолуганского, Светлодарска, Зайцево, Майорска, Песков, Тарамчука, Авдеевки, Водяного, Пищевика, Широкино и Талаковки, а в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет", - говорится в сообщении.

По данным разведки, один боевик уничтожен, еще один ранен.

В течение нынешних суток, 16 июля, боевики российских оккупационных войск 5 раз обстреляли украинские позиции возле Светлодарска, Марьинки, Гнутово и Водяного.

Напомним, 11 июля военнослужащие Нацгвардии и сотрудники Нацполиции из состава Объединенных сил задержали недалеко от Мариуполя и села Валерьяновки Волновахского района четырех граждан, подозреваемых в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием "Донецкой народной республики".