В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донбасса

Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил в течение недели обследовали и разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Специалисты ГСЧС уничтожили 74 взрывоопасных предмета.

"Пиротехническими подразделениями службы из состава Объединенных сил в течение недели обследовано 64 гектара территории Донецкой и Луганской областей, изъято и уничтожено 74 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.

Личный состав ГСЧС продолжает восстанавливать жилые дома в Марьинке и Красногоровке, поврежденные в результате артиллерийских обстрелов. В частности, за эту неделю восстановлено 10 домов.

Спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь 507 лицам в пунктах помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 12 мая, в результате взрыва минометной мины противника получил травмы один военный операции Объединенных сил, еще один получил ранения во время обстрелов.