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Интервью

В течение июня на водоемах утонуло 12 детей, - полиция

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 19:10
Фото: Александр Фацевич (npu.gov.ua)
Фото: Александр Фацевич (npu.gov.ua)

Кроме того, в июне в полицию поступило 803 обращения о пропаже детей

В июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, передает пресс-служба Нацполиции.

"Только за первый летний месяц из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей. Также есть пять случаев падения детей из окон многоэтажек, четыре из которых - летальные. Поэтому ювенальным полицейским необходимо усилить разъяснительную работу не только среди детей , но и среди взрослых", - отметил Фацевич.

Кроме того, он сообщил, что в июне в полицию поступило 803 обращения о пропаже детей, 789 из них были разысканы. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечено уже более полутора тысяч родителей.

Напомним, ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что на водоемах Украины с начала года погибли почти 500 человек.

В Николаевской области в ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы На водоемах Украины с начала года погибли почти 500 человек, - ГСЧС
Теги публикации: водоемы, дети, погибшие, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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