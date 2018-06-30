В течение июня на водоемах утонуло 12 детей, - полиция

Кроме того, в июне в полицию поступило 803 обращения о пропаже детей

В июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, передает пресс-служба Нацполиции.

"Только за первый летний месяц из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей. Также есть пять случаев падения детей из окон многоэтажек, четыре из которых - летальные. Поэтому ювенальным полицейским необходимо усилить разъяснительную работу не только среди детей , но и среди взрослых", - отметил Фацевич.

Кроме того, он сообщил, что в июне в полицию поступило 803 обращения о пропаже детей, 789 из них были разысканы. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечено уже более полутора тысяч родителей.

Напомним, ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что на водоемах Украины с начала года погибли почти 500 человек.