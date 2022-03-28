UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В течение 3 недель марта Украина получила почти 150 тысяч тонн гуманитарной помощи, - Тимошенко

Фото: в течение 3 недель марта Украина получила почти 150 тысяч тонн гуманитарной помощи (t me)
Автор: Артем Горовенко

Неравнодушные люди из-за рубежа продолжают присылать гуманитарную помощь Украине, которой только в течение последних трех недель поступило 148 566 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

"Хочу поблагодарить неравнодушным людям, которые помогают нашей стране, работникам областных логистических хабов, "Укрзализныци", водителям автотранспорта, волонтерам, всем, кто прилагает усилия, чтобы продукты, медикаменты, топливо, другие необходимые вещи попадали в те города, села, поселка, где людям сейчас труднее всего", - говорит он.

По его словам, значительную роль в распространении "гуманитарки" страной играет железная дорога. Так, только в марте ею было отправлено 38 388 тонн гуманитарного груза. Большую часть работы выполняют также и автомобильные перевозчики.

"Отдельная благодарность людям, что на временно оккупированных территориях, к которым нам удается отправить помощь, несмотря на риски разносят по домам продукты, лекарства, воду", - добавил заместитель руководителя ОП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощьОфис президента