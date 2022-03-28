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Протягом 3 тижнів березня Україна отримала майже 150 тисяч тонн гуманітарної допомоги, - Тимошенко

Фото: протягом 3 тижнів березня Україна отримала майже 150 тисяч тонн гуманітарної допомоги (t me)
Автор: Артем Горовенко

Небайдужі люди з-за кордону продовжують надсилати гуманітарну допомогу Україні, якої лише протягом останніх трьох тижнів надійшло 148 566 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

"Хочу подякувати небайдужим людям, які допомагають нашій країні, працівникам обласних логістичних хабів, "Укрзалізниці", водіям автотранспорту, волонтерам, всім, хто докладає зусиль, щоб продукти, медикаменти, пальне, інші необхідні речі потрапляли в ті міста, села, селища, де людям зараз найважче", - говорить він.

За його словами, значну роль у розповсюджені "гуманітарки" країною відіграє залізниця. Так, лише у березні нею було відправлено 38 388 тонн гуманітарного вантажу. Велику частину роботи виконують також і автомобільні перевізники.

"Окрема подяка людям, що на тимчасово окупованих територіях, до яких нам вдається відправити допомогу, попри ризики розносять по домівкам харчі, ліки, воду", - додав заступник керівника ОП.

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Гуманітарна допомогаОфіс президента